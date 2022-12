Seop abre inscrições de sorteio para as baianas do acarajé atuarem no Réveillon de Copacabana - Divulgação / Seop

Publicado 20/12/2022 14:57

Rio - A Secretaria de Ordem Pública do Rio (Seop) abriu, nesta terça-feira (20), as inscrições do sorteio que escolherá seis baianas que vendem acarajé para trabalhar a orla de Copacabana e Leme, na Zona Sul, durante a celebração do Réveillon.





Também serão sorteadas dez outras baianas que ficarão em um cadastro de reserva, para atuar em caso de impossibilidade de alguma das seis primeiras.



As candidatas sorteadas, deverão comparecer na sede da Coordenadoria de Controle Urbano, situada na Rua Hélio Beltrão, nº 50, na Cidade Nova, ao lado da estação do metrô Estácio, no dia 23 de dezembro entre às 10h e às 16h para a escolha dos pontos, conforme a ordem de sorteio. Para participar, as candidatas precisam estar com seu alvará em dia e se inscrever através deste link , até as 15h da próxima quarta-feira (21). O resultado sairá no dia (22), às 11h.Também serão sorteadas dez outras baianas que ficarão em um cadastro de reserva, para atuar em caso de impossibilidade de alguma das seis primeiras.As candidatas sorteadas, deverão comparecer na sede da Coordenadoria de Controle Urbano, situada na Rua Hélio Beltrão, nº 50, na Cidade Nova, ao lado da estação do metrô Estácio, no dia 23 de dezembro entre às 10h e às 16h para a escolha dos pontos, conforme a ordem de sorteio.