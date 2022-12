Alunos receberam presentes que pediram nas cartinhas da campanha 'Papai Noel dos Correios' - Divulgação/Correios

Alunos receberam presentes que pediram nas cartinhas da campanha 'Papai Noel dos Correios'Divulgação/Correios

Publicado 20/12/2022 13:20 | Atualizado 20/12/2022 13:23

Rio - Uma festa especial de Natal marcou o aniversário de 11 anos da Nave do Conhecimento de Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (20). A celebração, batizada de "A Arte de Transformar Sonhos em Realidade", foi promovida pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), em parceria com os Correios, e contou com a presença do Papai Noel entregando presentes para 39 alunos moradores da comunidade.

As crianças da Nave participaram da campanha anual de solidariedade dos Correios e mandaram cartinhas com mensagens ao bom velhinho. Nesta terça-feira, elas foram surpreendidas com a presença do Papai Noel dos Correios, que entregou os presentes doados e indicados nas cartas. A turma é composta por alunos de 6 a 10 anos, da oficina gratuita "Cartinhas ao Papai Noel: do Pombo Correio ao WhatsApp", oferecida em novembro pela Nave.



"Eu enviei uma cartinha contando um pouco de mim com a esperança de receber um presente. Hoje foi um dia muito importante, pois têm crianças da comunidade que nunca viram o Papai Noel ou chegaram a ganhar um presente dele", contou Anne Bellize, de 10 anos, aluna da Nave e moradora de Nova Brasília, após receber seu presente.

Somente este ano, a Nave do Conhecimento do Alemão, centro de inclusão digital para a comunidade, realizou 63.628 atendimentos, ofereceu para a população, gratuitamente, 144 cursos e oficinas de tecnologia, empreendedorismo e inovação, além de ter certificado 1.498 alunos aprovados. Segundo o subsecretário de Projetos Tecnológicos e Inovação da SMCT, Marcelo Matos, o funcionamento do espaço traz esperança de uma vida melhor para moradores da região.

"Em 2022, entregamos vários presentes para a Comunidade do Alemão. Reabrimos a Nave de Nova Brasília depois de algum tempo fechada e, desde então, atendemos e certificamos milhares de pessoas, trazendo a esperança, novas possibilidades de uma vida melhor e uma agenda mais inclusiva da Ciência e Tecnologia. Agora, com esta bem sucedida parceria com os Correios, conseguimos trazer a magia do Natal para muitas crianças", afirmou o subsecretário.

A campanha anual dos Correios tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças, estimulando habilidades cognitivas e emocionais. Além da exposição digital das cartinhas, também fez parte da programação a apresentação dos materiais produzidos pelos alunos dos cursos de Fundamentos da Fotografia e TecnoArt, que teve o intuito de criar artes digitais por meio da mistura entre os conceitos da arte urbana, envolvendo várias formas de manifestações, como o graffiti e pinturas.

Através do pensamento crítico dos alunos, eles puderam expressar por meio da arte a sua memória afetiva do Complexo do Alemão. Além disso, o ambiente da Nave foi todo decorado com peças natalinas produzidas pelos alunos do curso Modelagem e Impressão em 3D, na qual o público presente pôde interagir com a impressora 3D, óculos de realidade virtual e robótica.

"O Papai Noel dos Correios é uma grande campanha de solidariedade que traz união, fraternidade e que ajuda a conectar pessoas do bem que querem adotar cartinhas, doar e entregar presentes para as crianças que tiram seus sonhos singelos do papel. É uma honra para os Correios comemorar os 11 anos da Nave com a magia do Natal", destacou o superintendente Estadual dos Correios, Ricardo Fogos.