Marcos Cipriano é transferido para presídio de segurança máxima após ser flagrado usando celular | Rio de Janeiro | O Dia

Marcos Cipriano de Oliveira, alvo da Operação CalígulaDivulgação/ MPRJ

Publicado 20/12/2022 11:37

Rio - O juiz Bruno Monteiro Rulière, da 1ª Vara Especializada em Orgação Criminosa, determinou, na última segunda-feira (19), a transferência do ex-delegado Marcos Cipriano de Oliveira Mello para o presídio de segurança máxima Penitenciária Laércio da Costa, também conhecido como Bangu 1, pelo prazo mínimo de 10 dias. A transferência foi cumprida à noite.



A decisão foi tomada depois que Cipriano – preso em maio na Operação Calígula, que mirou a exploração ilegal de jogos de azar pelo bicheiro Rogério Andrade - , foi flagrado usando o celular para falar com a mulher, a também delegada Daniela dos Santos Rebelo Pinto.



Daniela também alvo de busca e apreensão, no dia 9 de dezembro, mas durante a Operação Egito, deflagrada pelo Ministério Público. Ela é acusada de favorecer Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”. Através da quebra de sigilo do celular de Daniele, foi possível descobrir o uso indiscriminado do celular por Cipriano.

“Parte dos novos elementos trazidos são oriundos do compartilhamento do resultado parcial da quebra de dados telemáticos daquela. Os elementos apontam que o réu Marcos Cipriano de Oliveira Mello vem fazendo uso indiscriminado e criminoso de aparelho de celular com conexão à internet dentro da unidade prisional”, ressaltou o juiz.

Diretor e subdiretor afastados

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciátia (SEAP) informou que determinou o afastamento imediato do diretor e do subdiretor da Cadeia Pública Constantino Cokotós, que ficará sob a responsabilidade da Corregedoria da SEAP até que se conclua a apuração dos fatos que culminaram no pedido de transferência de Marcos Cipriano de Oliveira Mello para Bangu 1.