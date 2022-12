Chefe do tráfico do Morro do Jordão é preso pela PM durante operação - Divulgação / PMERJ

Publicado 20/12/2022 14:06 | Atualizado 20/12/2022 17:53

Rio - O homem apontado como o chefe do tráfico do Morro do Jordão, em Jacarepaguá, foi preso nesta terça-feira (20), durante uma operação da Polícia Militar (PM). Um comparsa do traficante também foi detido. As identidades de ambos não foram divulgadas. Os dois são integrantes da facção Comando Vermelho (CV), que domina o local.



De acordo com a PM, além das prisões, policiais do 18ºBPM (Jacarepaguá) fizeram um trabalho de mapeamento da região, realizaram varreduras e removeram barreiras instaladas pelo crime organizado nas vias da comunidade. Na ação, duas pistolas, dois rádios transmissores, munições e farta quantidade de drogas foram apreendido.



Policiais do 18ºBPM removem barricadas colocadas pelo tráfico nas vias da Comunidade do Jordão, em Jacarepaguá, Zona Oeste.#ODia



Operações em áreas da Zona Norte e da Região Metropolitana



Na Zona Norte, as ações aconteceram no Complexo do Lins e na Vila Joaniza, na Ilha do Governador. Já em Duque de Caxias, foram nas comunidades da Avenida B e de Parada Angélica.



De acordo com a corporação, equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) "mapearam o terreno e realizaram varreduras pelo perímetro" no Complexo do Lins.

Policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realizam patrulhamento pelas ruas do Complexo do Lins durante operação.#ODia



Na favela da Vila Joaniza, homens do 17ºBPM (Ilha do Governador) ocupam as ruas desde cedo, para coibir ações relacionadas ao crime organizado no local. A equipe policial também retirou barricadas das vias da comunidade. Não há registro de ocorrências durante a operação até o momento.

Unidades de saúde abertas



Mesmo com as ações, a presença dos policiais nas comunidades não atrapalhou o funcionamento das unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou, através de nota, que a Clínica da Família (CF) Assis Valente, na Ilha do Governador, e o Centro Municipal de Saúde (CMS) Doutor Carlos Gentile de Mello, localizado nas proximidades do Complexo do Lins, mantiveram o atendimento à população. Apenas as atividades externas, como as visitas domiciliares, foram suspensas nesta terça-feira (20).

Alunos não são afetados

Já a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) informou, em nota, que o recesso escolar no município do Rio começa no dia 23. "Na região do Complexo do Lins, uma unidade, que realizaria o conselho de classe de forma presencial, fez de forma remota em função da operação. Já nas regiões da Vila Joaniza e Comunidade do Jordão, as unidades escolares realizaram os conselhos de classe de forma presencial".