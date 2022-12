Carga com 18 quilos de maconha e 4 quilos de cocaína estava em compartimento escondido sob o banco traseiro - Divulgação

Carga com 18 quilos de maconha e 4 quilos de cocaína estava em compartimento escondido sob o banco traseiroDivulgação

Publicado 20/12/2022 15:13 | Atualizado 20/12/2022 15:16

Rio - Agentes da PRF apreenderam, na madrugada desta terça-feira (20), carga de drogas avaliada em aproximadamente meio milhão de reais em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. O material com 18 quilos de maconha e 4 de cocaína foi encontrado durante abordagem a veículo na BR-116, na altura do bairro de Três Córregos. Motorista e passageira foram presos.

Na fiscalização, os agentes suspeitaram de um mecanismo incomum no banco traseiro do veículo. Essa alavanca, ao ser acionada, abriu um compartimento com fundo falso, onde foi encontrada a droga. Além do acionamento do mecanismo, a abertura do esconderijo também dependia de outros comandos, como virar o volante, ligar o carro e ligar o botão.

Drogas estavam escondidas em compartimento sob o banco traseiro de carro parado na BR-116 Reprodução

Questionado pelos agentes, o motorista revelou que buscou a droga no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, e levaria para o município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Pelo serviço, ele receberia a quantia de R$ 1 mil.

A apreensão, segundo a PRF, foi a maior feita no município da Região Serrana desde o início do ano. O prejuízo estimado pelo órgão ao tráfico é de cerca de R$ 500 mil. A ocorrência foi encaminhada para a 110ª DP (Teresópolis).