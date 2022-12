A droga estava escondida dentro de um fundo falso da bagagem - Divulgação

Publicado 20/12/2022 15:29 | Atualizado 20/12/2022 16:13

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante uma paraguaia que transportava aproximadamente 3,5 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Galeão, na llha do Governador, na Zona Norte, nesta segunda-feira (19). A droga foi encontrada escondida no fundo falso da bagagem despachada pela estrangeira.

De acordo com policiais federais da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN), a mulher, de 34 anos, pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Paris, na França. Ela ainda teria uma outra conexão em Barcelona, na Espanha, de onde iria para seu destino final na cidade de Palma de Mallorca, também localizada em solo espanhol. A presa havia entrado com a droga no Brasil recentemente, cruzando a fronteira com o Paraguai em Foz do Iguaçu, no Paraná.