Desvios serão realizados na própria via, nos trechos com estreitamento - Reprodução/Google Maps

Desvios serão realizados na própria via, nos trechos com estreitamentoReprodução/Google Maps

Publicado 22/12/2022 08:54 | Atualizado 22/12/2022 09:24

Rio - As obras do consórcio Transbrasil provocam, desde o início da manhã desta quinta-feira (22), interdições em diferentes trechos da Avenida Brasil, uma das principais e de maior movimento do Rio de Janeiro. Motoristas devem ficar atentos, porque os desvios serão realizados na própria via, nos trechos com estreitamento. Sinalização específica será instalada para orientar e alertar quem passa local. As condições do trânsito vão ser monitoração quanto eventuais impactos.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), até o próximo dia 30, das 22h às 5h do dia subsequente, exceto 23 e 30, haverá interdição de duas faixas da pista central, entre a passarela 28 até a rede férrea, no sentido Deodoro. Desde às 7h30 de hoje até às 16h do dia 4 de janeiro, há interdição de uma faixa junto ao lado esquerdo, entre o Viaduto de Margaridas, até a passarela 35, sentido Deodoro, em segmentos intermitentes de 100 metros por vez. Até às 16h do dia 31 do próximo mês, ocorre interdição de uma faixa na pista lateral, junto ao lado direito, na altura da passarela 32, sentido Deodoro.

No mesmo período, fica interditado 1,20 metro de faixa, junto ao lado direito da pista lateral, sentido Deodoro, na altura da passarela 28. Entre esta quinta-feira e o dia 28 de fevereiro, as 17h30, a intervenção ocorre em dois metros de faixa, junto ao lado direito da pista lateral, sentido Deodoro, na altura da passarela 6. Por fim, em 30 de maio, será concluída a interdição de um metro da faixa junto ao lado esquerdo da alça de acesso ao retorno para o Ceasa, sentido Deodoro.

Interdições

- Entre os dias 22/12/2022 e 30/12/2022, das 22h às 5h do dia subsequente, exceto dias 23 e 30 de dezembro: interdição de 2 faixas da pista central, entre a passarela 28 até a rede férrea, sentido Deodoro;

- Entre os dias 22/12/2022 e 04/01/2023, das 7h30 às 16h: interdição de 1 faixa junto ao lado esquerdo, entre o Viaduto de Margaridas até a passarela 35, sentido Deodoro, em segmentos intermitentes de 100 metros por vez;

- Entre os dias 22/12/2022 e 31/01/2023, das 7h30 às 16h: interdição de 1 faixa na pista lateral, junto ao lado direito, na altura da passarela 32, sentido Deodoro;

- A partir das 7h30 do dia 22/12/2022 (quinta-feira) até às 17h30 do dia 31/01/2023: interdição 1,20 metros de faixa, junto ao lado direito da pista lateral, na altura da passarela 28, sentido Deodoro;

- A partir das 7h30 do dia 22/12/2022 (quinta-feira) até às 17h30 do dia 28/02/2023: interdição de 2 metros de faixa, junto ao lado direito da pista lateral, sentido Deodoro, na altura da passarela 06;

- A partir das 7h30 do dia 22/12/2022 (quinta-feira) até às 17h do dia 30/05/2023: interdição de 1 metro da faixa junto ao lado esquerdo da alça de acesso ao retorno para o Ceasa, sentido Deodoro.