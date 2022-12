PM da reserva foi encontrado ferido dentro do próprio carro, após ser baleado - Reprodução/TV Globo

Publicado 22/12/2022 09:26 | Atualizado 22/12/2022 10:15

Rio - Um policial militar da reserva foi baleado, na manhã desta quinta-feira (22), durante uma tentativa de roubo de carga na Linha Amarela, na altura dos bairros de Água Santa e Encantado, na Zona Norte do Rio. O homem foi encontrado ferido dentro do próprio veículo e precisou ser socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde recebe atendimento médico. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas após relatos de tiros na via e encontraram o militar já atingido. Durante a fuga, os criminosos atiraram contra os policiais militares e houve confronto. Os bandidos fugiram sem levar nada e não houve presos na ação. Por conta do tiroteio, uma faixa da Linha Amarela ficou ocupada no sentido Barra da Tijuca, na altura da saída 2, no Encantado, e houve retensão no trânsito.