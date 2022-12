A carga de café que era transportada, avaliada em aproximadamente R$ 34 mil, foi recuperada pelos agentes - Divulgação / PMERJ

Publicado 22/12/2022 10:36 | Atualizado 22/12/2022 11:27

Rio - Policiais militares da 22ºBPM (Maré) recuperaram um caminhão que estava sendo assaltado, na manhã desta quinta-feira (22), em Ramos, Zona Norte do Rio. A carga de café que era transportada, avaliada em aproximadamente R$ 34 mil, foi recuperada.



De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes estavam fazendo um patrulhamento pela região quando foram acionados para verificar um caminhão que estava sendo seguido de perto por um carro. A equipe policial cercou os dois veículos na Rua Uranos e realizou a abordagem.



Durante a ação, com a aproximação da viatura, os suspeitos envolvidos no assalto conseguiram fugir no carro em que estavam e deixaram o caminhão para trás. Até o momento, ninguém foi preso.



O motorista do caminhão foi resgatado sem ferimentos e passa bem.

