Policial militar saindo da DH - Cleber Mendes/Agência O Dia

Policial militar saindo da DHCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 22/12/2022 10:02 | Atualizado 22/12/2022 11:41

Rio - O policial militar Carlos Arnaud Baldez Silva, acusado de matar a tiros um vendedor de balas no Centro de Niterói , vai a júri popular. O assassinato do ambulante Hiago Macedo de Oliveira Bastos aconteceu em frente ao terminal das barcas, em fevereiro deste ano. O julgamento acontecerá no dia 16 de março de 2023.

O processo corre na 3ª Vara Criminal de Niterói e Nearis dos Santos Carvalho Arce é a juíza responsável pelo caso. O policial está em liberdade condicional desde o dia 25 de agosto e responde por homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Serão ouvidas no julgamento sete testemunhas, quatro de acusação, escolhidas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), e três selecionadas pela defesa do policial.

A CCR, concessionária responsável pelas barcas, também precisa informar ao MPRJ os nomes, endereços e contatos de todos os vigilantes e seguranças que trabalhavam no local na data assassinato para que sejam ouvidos.

O crime aconteceu no dia 14 de fevereiro. Na ocasião, testemunhas relataram que Hiago ofereceu o produto para uma pedestre e o policial, identificado como Carlos Arnaud Baldez Silva Júnior, se incomodou com a atitude, dando início a confusão.

Porém, segundo consta na denúncia, o vendedor também pedia dinheiro aos usuários das barcas. Em determinado momento, ele teria abordado uma senhora que estava no caixa e dito "se eu estivesse armado, você estaria me dando tudo".

Hiago e Carlos se envolveram em uma discussão, até que o agente sacou a arma e deu voz de prisão ao ambulante, porém ele teria desobedecido a ordem. O policial então disparou um único tiro, no peito do vendedor, que morreu no local.