Prefeitura instala novas ecobarreiras no Rio Pavuninha e em Rio das PedrasDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 22/12/2022 09:32

Rio - A Prefeitura do Rio instalou três ecobarreiras em rios de Jacarepaguá, na Zona Oeste, na última quarta-feira (21). O Rio Pavuninha, em Curicica, e o Rio das Pedras, na comunidade de mesmo nome, receberam pela primeira vez os equipamentos para conter a sujeira na superfície dos canais, conhecida como espelho d'água.Dos dispositivos que foram colocados no Rio Pavuninha, um está localizado no trecho entre a Rua Francisco de Paula e a Avenida Embaixador Abelardo Bueno e o outro, próximo à Comunidade Asa Branca. A terceira ecobarreira foi instalada no Rio das Pedras, próxima à Estrada Engenheiro Souza Filho.Na primeira semana do mês, o governo municipal já havia iniciado um trabalho de limpeza e desassoreamento do Rio Pavuninha , para desobstruir mais de 600 metros do canal e melhorar o escoamento das águas.A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, destacou a importância dos equipamentos para a região. “A instalação das ecobarreiras é um passo importante para a nossa região. Assim vamos evitar aumento da velocidade de assoreamento dos rios”, ressaltou.A limpeza dos equipamentos pode ser feita por equipes da Fundação Rio-Águas e do programa Guardiões dos Rios, da Secretaria Municipal do Ambiente e Clima.