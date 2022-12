Prefeitura do Rio inicia a limpeza e o desassoreamento do Rio Pavuninha, em Curicica, na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 07/12/2022 09:38

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou a limpeza e o desassoreamento do Rio Pavuninha, em Curicica, na Zona Oeste. Os serviços beneficiarão mais de 600 metros de canal, com objetivo de melhorar o escoamento. A previsão de conclusão do trabalho é para a segunda quinzena de dezembro.

Serão retiradas mais de 2 mil toneladas de material do leito do canal, que representam 166 caminhões de 12 toneladas cheios. Os operários também trabalham na remoção de gigogas do espelho d’água, com o auxílio de um barco. Além disso, o Rio Guerenguê, na Taquara, também está recebendo limpeza das equipes da Rio-Águas.

A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, destacou a importância do serviço para a região. “A reclamação aqui era, principalmente, em relação aos mosquitos e a limpeza do rio ajuda nisso, além de prevenir alagamentos”, afirmou a subprefeita.

fotogaleria Os trabalhos são executados por uma escavadeira hidráulica, no trecho entre as avenidas Embaixador Abelardo Bueno e a Jaime Poggi. No momento, as equipes atuam na Rua Francisco de Paula. “O Rio Pavuninha faz parte da programação de limpeza de rios e canais da cidade, que a Rio-Águas realiza durante o ano. Reforçamos os trabalhos na região de Curicica para preparar os cursos d'água para o período mais chuvoso”, apontou o presidente da Fundação Rio-Águas, Wanderson Santos.

A Fundação Rio-Águas, que é vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, também acabou de instalar uma ecobarreira no Rio Pavuninha, no trecho entre a Rua Francisco de Paula e a Avenida Embaixador Abelardo Bueno, que será um novo ponto de remoção de resíduos pelas equipes de manutenção de canais da fundação e ajudará a manter a limpeza do espelho d’água.