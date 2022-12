Amigos, familiares e fãs se despedem de Pedro Paulo Rangel em velório no Rio

Rio - O corpo do ator Pedro Paulo Rangel é velado no Theatro Municipal do Rio, na Cinelândia, Centro da cidade, desde às 10h desta quinta-feira. O veterano morreu aos 74 anos , na madrugada de quarta, na Casa de Saúde São José, na Zona Sul, onde estava internado desde novembro para tratar uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A cerimônia de despedida vai até às 13h. A cremação ocorrerá o Cemitério da Penitência, no Caju, e será restrita a amigos e familiares.

A atriz Lilia Cabral chegou ao local acompanhada pela filha, Giulia Figueiredo. "Vai uma pessoa que você ama, você agradece, que você vai sentir falta, já que não ter ele faz muita falta. Eu tenho que agradecer a todo o carinho e todos os conselhos sobre como enfrentar uma profissão, sou muito grata a ele. Jamais vou esquecer. Sábado, antes de ser entubado, eu fui visitá-lo, ele me olhou, você sabe que a pessoa está sofrendo. Não quer que ela sofra, mas ao mesmo tempo não quer que ela vá. Mas ele foi como queria, eu acho, sem sofrimento", disse a atriz nas redes sociais.

Os atores Osmar Prado, Diogo Vilela, Davi Pinheiro e o diretor Fernando Philbert também foram ao Theatro Municipal de despedir de Pepê.

Trajetória

Pedro Paulo Rangel nasceu em junho de 1948, no Rio. Ele começou a se interessar por teatro aos 11 anos por meio de um vizinho que era ator amador. Ainda criança, fez parte do elenco da pela "O Bruxo e a Rainha", onde conheceu Marco Nanini. Mais tarde, os dois estudaram no Conservatório Nacional de Teatro, que atualmente é a escola de Teatro da Unirio.

Sua primeira experiência no teatro foi com a peça "Roda Viva", de Chico Buarque, dirigida por Zé Celso. A estreia na televisão aconteceu em 1969, na TV Tupi, onde atuou na novela "Super Plá". Em 1970, fez "Toninho On The Rocks" na mesma emissora.

O ator estreou na TV Globo em 1972, na novela "Bicho do Mato". Em 1975, Pedro Paulo Rangel fez história ao estrelar o primeiro nu masculino da televisão brasileira com o papel de Juca Viana, de "Gabriela". No mesmo ano, ganhou seu primeiro protagonista na obra "O Noviço", que teve apenas 20 episódios.

Na mesma época, Pedro Paulo Rangel atuou em "A Patota", "Saramandaia" e "O Pulo do Gato". Em 1979, voltou a ter uma breve passagem pela TV Tupi, onde atuou na novela "Dinheiro Vivo", de Mário Prata. Em 1981, voltou à TV Globo, onde atuou por anos em "Viva o Gordo" e "TV Pirata".

O retorno aos folhetins aconteceu em 1988, com "Vale Tudo". Pedro Paulo Rangel viveu papéis marcantes como Adamastor, de "Pedra Sobre Pedra" (1992), o Calixto de "O Cravo e a Rosa" (2000) e Argemiro Falcão, irmão da vilã Bia Falcão, em Belíssima (2005).

Também participou de obras como "Torre de Babel" (1998), "Desejo Proibido" (2007), "Amor Eterno Amor" (2012) e as minisséries "A Muralha" (2000), "O Quinto dos Infernos" (2000). Seu último trabalho na TV Globo foi "O Dentista Mascarado" (2013). Seu último papel na TV foi o bibliotecário da Imperatriz Leopoldina, na série "Independências" (2022), da TV Cultura.

Pedro Paulo Rangel lutou por 20 anos contra as consequências da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), causada pelo tabagismo. Ele não parou de atuar, mas deixou as novelas em 2012. O ator, no entanto, continuou fazendo peças de teatro e séries.

"Isso absolutamente não me impede de trabalhar. Eu tomo remédios, tenho uma rotina. Faço fisioterapia", disse em entrevista recente sobre a doença.





