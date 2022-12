Agentes atuam na entrada do Norte Shopping, no Cachambi - Divulgação

Rio - A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) e a Operação Foco, coordenada pela Casa Civil, realizaram nesta quinta-feira (22) uma ação para impedir que mercadorias sem nota fiscal cheguem às lojas de shoppings do Rio às vésperas do Natal.

Durante a manhã, duas pessoas foram detidas: um homem com mandado de prisão em aberto e um idoso de 73 anos, por posse de drogas, ao realizar uma entrega.

Em alusão a uma das renas do Papai Noel, a operação foi batizada de Blitzen, que seria a responsável por passar informações sobre os locais que o Bom Velinho deve percorrer. Um dos pontos em que os agentes atuaram foi no Norte Shopping, no Cachambi, na Zona Norte.

Os agentes fiscalizaram a chegada de mercadorias em diversos shoppings, após análise de alguns pontos da cidade que têm recebido produtos com notas irregulares perto das festas de fim de ano, quando há maior volume de vendas.