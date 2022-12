Thiago Luiz Pereira Rodrigues, o Gu, e Alexandre Noleto Serra, o Pitchulinha, foram presos na ação - Divulgação / PCERJ

Publicado 23/12/2022 13:56 | Atualizado 23/12/2022 14:03

Rio - Dois homens morreram e outros dois foram presos após um confronto com policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), na última quinta-feira (23), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Dentre os mortos, estão Marcos Aurélio dos Santos Freitas, o Marcola, apontado como chefe do tráfico da favela do Pombal, e Júlio César Vieira de Oliveira, o 2D, gerente da comunidade do Feijão.



De acordo com a corporação, após uma troca de informações de inteligência com a Polícia Militar (PM), equipes da especializada se dirigiram até o Complexo do Feijão para impedir a ação de um grupo de criminosos que praticava roubos de carga na BR-101 (Niterói-Manilha).



Por volta das 23h, um veículo deixou a comunidade em atitude suspeita e não obedeceu a ordem de parada dada pelos policias, que tentaram interceptá-lo. Na fuga, os supostos criminosos atiraram contra os agentes, que precisaram reagir.



Durante a troca de tiros, o carro dos suspeitos perdeu a direção e acabou batendo, dando fim ao confronto. Os policiais realizaram a abordagem e encontraram os dois chefes do tráfico mortos dentro do veículo.



Outros dois ocupantes, Thiago Luiz Pereira Rodrigues, o Gu, segurança do traficante Biel do Feijão, e Alexandre Noleto Serra, o Pitchulinha, segurança de Marcola, se renderam e foram presos.



Com o grupo, os agentes apreenderam três pistolas, munições, carregadores, rádios transmissores, uma carga de drogas e cadernos com anotações do tráfico.



Segundo informações do setor de inteligência da DRFC os envolvidos pertencem a facção Comando Vermelho (CV) e estavam saindo da comunidade do Feijão para a comunidade da Jaqueira, de onde iriam se agrupar para roubar cargas na via.

