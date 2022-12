O 'Faraó' está preso desde 25 de agosto de 2021 - Arquivo

Publicado 23/12/2022 12:25

Rio - A presídio federal de Catanduvas, no Paraná, já tem uma vaga para receber Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó dos bitcoins". A pedido da 1ª Vara Especializada em Organização Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), nesta quinta-feira (22), abriu espaço para a chegada do criminoso acusado de fraude e de chefiar um grupo que perseguia e assassinava seus rivais

Enquanto os trâmites da transferência não são finalizados, Glaidson permanece no presídio Bangu 1, na Zona Oeste. A conclusão depende agora da análise do corregedor da penitenciária federal, o juiz Paulo Sérgio Ribeiro.

O grupo utilizou-se até mesmo de investigadores da Polícia Civil para eliminar concorrentes. Membros da quadrilha estiveram diversas vezes na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, para negociar com policiais da Delegacia de Defraudações. Foram cinco agentes e uma delegada corrompidos, de acordo com a denúncia.



Até mesmo uma operação policial foi comprada por R$ 100 mil. O alvo foi um grupo rival do mercado de criptomoedas, a Oregon Enterprise. O valor seria dividido entre os policiais e a delegada Daniela do Santos Rebelo Pinto. Os envolvidos foram afastados de seus cargos e tiveram o porte de armas suspenso.

O “Faraó dos Bitcoins” ainda foi indiciado pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes contra o sistema financeiro. Ao todo, seu negócio chegou a movimentar cerca de R$ 38 bilhões de acordo com as investigações da Polícia Federal. Eles está preso desde agosto do ano passado.