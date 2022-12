Graças a uma mulher que reconheceu o cachorro devido a repercussão do caso, Obina retornou para casa em segurança - Divulgação

Publicado 23/12/2022 12:11 | Atualizado 23/12/2022 12:23

A empresária Ariela Natuane, de 31 anos, falou novamente com O DIA, mas, desta vez, para comentar da felicidade de ter encontrado Obina após o susto do assalto ao carro do petshop que ela e o marido usavam para levar os cãezinhos após o banho e tosa.

"É uma bênção de natal. Meu coração está muito agradecido, primeiramente, a Deus que permitiu que o Obina fosse encontrado. Posteriormente, a divulgação do nosso drama, porque creio que foi fundamental para a moça que estava com ele ter conseguido identificá-lo e fazer contato conosco", confessou.



A dona da petshop Cuidar e Amar, na Pavuna, Zona Norte, disse que, para o natal ficar ainda mais especial, ela gostaria de reencontrar o carro que foi roubado durante a ação de, no mínimo, quatro bandidos na Via Dutra, no Jardim América, na Zona Norte do Rio, na tarde de quarta-feira (21).



"O carro ainda não foi localizado, mas Deus é quem dá o bem e tudo é Dele. Nada nessa Terra é nosso. Tudo é passageiro e perecível. A vida é o único bem precioso que precisamos nos apegar. Agradeço a Ele que meu marido esteja bem, ao meu lado e cheio de saúde. O carro, a gente trabalha para conseguir conquistar novamente", comentou.