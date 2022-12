Antonio Silvino Teixeira, delegado da 67ª DP (Guapimirim) - Divulgação

Publicado 26/12/2022 10:21

Rio - O delegado Antônio Silvino Teixeira, de 61 anos, baleado durante uma tentativa de assalto na tarde de sábado (24) em Madureira , Zona Norte do Rio, afirmou que teve que passar por uma lavagem no abdômen devido ao tiro no quadril que perfurou seu intestino. Ele foi transferido para uma unidade particular na noite deste domingo (25).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o policial estava internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas, através do plano de saúde da família, a transferência foi realizada. A SMS ressaltou que o estado de saúde do paciente era estável no momento do deslocamento.

Através das redes sociais, amigos se solidarizam com o delegado. "Estou torcendo e orando pela sua recuperação. Foi o melhor delegado que passou por Piabetá. Tu és gigante, tem muito trabalho ainda pra mostrar. Feliz Natal! Saúde e Sorte", disse uma internauta.

"Estamos orando por você. Se cuida pra sair daí logo. O que precisar estamos sempre às ordens", comentou outra.

Antônio Silvino respondeu os comentários avisando que estava bem e que passou por um procedimento para lavagem no abdômen devido ao ferimento ocasionado pelo tiro no quadril.

"Estou bem, graças a Deus! Um tiro no pé direito e outro no quadril esquerdo. Não posso falar muito, pois abriram meu abdômen pra fazer lavagem (o tiro no quadril furou o intestino)", informou.

Questionado sobre o assunto, o delegado Edézio Ramos, titular da 29ª DP (Madureira), responsável pelo caso, informou que as investigações seguem em andamento, sob sigilo, para identificar e encontrar os autores do crime.

Relembre o caso

Antônio Silvino foi baleado na Avenida Ministro Edgard Romero, na altura da estação de BRT Vila Queiroz. Segundo informações preliminares, bandidos teriam tentado roubar o veículo do policial, que reagiu e trocou tiros com os criminosos, mas acabou ferido.

Um vídeo feito por um morador da região mostra a ação dos suspeitos. Nas imagens, é possível ver os bandidos partindo para cima do delegado, que se protege atrás de uma mureta. Na rua, carros foram abandonados por motoristas assustados com a troca de tiros.