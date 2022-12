Luke, o novo cachorro do Corpo de Bombeiros, é um macho da raça Braco Alemão - Philippe Lima / Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 26/12/2022 14:39

Rio – O novo cachorro do Corpo de Bombeiros teve seu nome definido após a realização de uma enquete nos stories do Instagram da corporação. Luke, como será chamado, foi a opção vencedora, tendo recebido 39% dos votos. Logan e Lord, as alternativas, receberam 36% e 25% dos votos, respectivamente.

O animal, um macho da raça Braco Alemão com menos de seis meses de idade, chega para substituir a cadela Lua, labradora aposentada após oito anos de serviço. Ele será adestrado e treinado por cerca de um ano e meio para atuar, junto aos militares, em operações de resgate, ajudando na busca por pessoas desaparecidas em matas e florestas, em deslizamentos de terra e desabamentos.

Luke foi apresentado, na época ainda sem nome, no dia 7 de dezembro, durante o evento de formatura da nova turma de condutores de busca, resgate e salvamento. A cerimônia de aposentadoria de Lua também ocorreu na data, celebrando a carreira da cadela que participou de grandes operações, como a queda da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, o desabamento de prédios em Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e as chuvas de Petrópolis, neste ano.