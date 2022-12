Mãe e bebê foram encaminhados novamente para o Hospital Rocha Faria após o parto - Arquivo pessoal

Publicado 27/12/2022 11:48 | Atualizado 27/12/2022 15:12





Andreia da Silva Santos, de 38 anos, teve o seu filho, que recebeu o nome de João Gabriel, poucas horas depois de deixar a unidade de saúde. De acordo com Flávia Moreira, filha mais velha da mulher, a mãe estava com encaminhamento, vindo do pré-natal, para se internar na maternidade mais próxima.



"Minha mãe, ontem de manhã, foi para o pré-natal, chegando lá foi atendida e o médico deu o encaminhamento para ela ir para a maternidade mais próxima e se internar. Chegando no Rocha Faria, foram horas esperando por atendimento, até que ela foi atendida, fizeram o toque e colocaram para escutar o coração do meu irmão. Depois, mandaram ela ir embora, sendo que ela já estava em trabalho de parto, mas alegaram que não estava com dilatação nenhuma. Como pode mandar embora uma mulher em trabalho de parto?", disse.



Flávia ainda conta que a médica do plantão falou para sua mãe que o bebê poderia nascer a qualquer momento, mas se negou a realizar a internação.



Poucas horas depois, enquanto caminhava no calçadão de Campo Grande, Andreia sentiu uma forte dor e tentou entrar em uma loja para se sentar, mas não deu tempo. Ali mesmo, no chão da rua, João Gabriel rapidamente veio ao mundo. Segundo Flávia, o bebê chegou a bater com a cabeça no chão após o nascimento, mas não se machucou.

