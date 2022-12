PRF apreende sete quilos de maconha e 500 gramas de cocaína dentro de veículo em Niterói - Divulgação

Publicado 27/12/2022 11:24

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite da última segunda-feira (26), cerca de sete quilos de maconha e 500 gramas de cocaína dentro de um compartimento secreto no painel de um veículo em Niterói, Região Metropolitana. A condutora do carro informou aos policiais que receberia R$ 500 para levar a droga de Triagem, Zona Norte do Rio, até a cidade de Maricá, na Região dos Lagos.

De acordo com a corporação, o fato ocorreu durante uma abordagem para fiscalização do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT/PRF) de Niterói. Os agentes informaram que após a realização dos procedimentos de identificação veicular e verificação de equipamentos obrigatórios, a equipe sentiu um forte cheiro de maconha e descobriu a droga no interior do veículo. Ao ser questionada, a motorista demonstrou inquietação.

A maconha estava dividida em dez tabletes e um de cocaína.