Polícia Militar do Rio conta com duas ambulâncias blindadas para serem usadas em operações - Divulgação

Polícia Militar do Rio conta com duas ambulâncias blindadas para serem usadas em operaçõesDivulgação

Publicado 29/12/2022 11:01 | Atualizado 29/12/2022 12:15

Rio - A Polícia Militar agora contará com duas ambulâncias blindadas. Equipadas internamente com os mesmos recursos de uma UTI móvel e externamente com a blindagem dos veículos de transporte de tropa, elas fazem parte da frota do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar). O Rio é o único estado do país com esse tipo de veículo.

Por dentro, as ambulâncias são semelhantes às UTIs móveis utilizadas em resgates de acidentados ou em casos de mal súbito grave. Possuem um espaço amplo e itens necessários para um atendimento de emergência. Na parte externa, têm uma estrutura semelhante aos "caveirões", veículos blindados que a corporação usa para operações.

De acordo com a Polícia Militar, elas são capazes de suportar impactos produzidos por armas de fogo de grosso calibre e de explosivos utilizados por criminosos.

"O atendimento rápido e adequado reduzirá muito o índice de letalidade e de lesões graves em nossa tropa. Essas duas ambulâncias chegam para reforçar a segurança da tropa e contribuir para a redução da vitimização de policiais", explicou o comandante da corporação, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.