Núcleos de chuva mais intensos atuam sobre o litoral da Barra e Zona Sul - Reprodução

Publicado 30/12/2022 15:43 | Atualizado 30/12/2022 19:04

Rio – A cidade do Rio de Janeiro segue em estágio de mobilização, anunciado às 13h05 de quinta-feira (29) pelo Centro de Operações Rio (COR), devido à chuva moderada que cai sobre ela.

A previsão é de chuva fraca a moderada isolada até, ao menos, a madrugada deste sábado (31). Para o sábado e domingo (1º), se espera rápidas pancadas de chuva no período da tarde e nebulosidade variada ao longo do dia.

Segundo informação divulgada pelo COR às 16h54 desta sexta-feira (30), chuva moderada foi detectada em alguns pontos da cidade, como Tijuca, Alto da Boa Vista e Jacarepaguá. Atenção redobrada é recomendada para a Avenida Menezes Cortes, que se encontra com pista molhada.

Às 14h19 desta sexta-feira, o COR registrou núcleos de chuva mais intensos atuando sobre o litoral da Barra da Tijuca e Zona Sul. Outros núcleos se deslocavam em direção à Baixada Fluminense e atingiam com chuva moderada os bairros Penha, Tijuca, Irajá e Ilha do Governador, na Zona Norte.

Bolsões de água foram detectados em bairros da Zona Oeste do Rio. As vias afetadas são a Estrada do Engenho Velho, na Taquara, a Estrada do Mendanha e a Avenida Cesário de Melo, em Campo Grande, a Rua Felipe Cardoso, em Santa Cruz, e a Estrada Vereador Alceu de Carvalho, no Recreio dos Bandeirantes. O COR recomenda que a população evite passar por estes locais.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa haver risco de ocorrências de alto impacto na cidade. O estágio pode mudar novamente devido à chuva e outros fatores.