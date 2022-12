Carro onde estava casal foi atingido por diversos disparos - Reprodução de vídeo

Publicado 31/12/2022 16:42 | Atualizado 31/12/2022 16:47

Um casal, não identificado, foi alvo de um ataque a tiros na tarde deste sábado (31) na Avenida do Comércio, no bairro Jardim Metropolitano, em São João de Meriti. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que o veículo onde as vítimas estavam apresentava mais de dez perfurações de arma de fogo.

Policiais militares foram acionados para prestar socorro aos baleados, levados inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Jardim Íris. A mulher teria sofrido apenas ferimentos leves, já que teria sido atingida apenas de raspão. Já o homem deixou o local estado mais preocupante.