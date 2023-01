Tony, esposa Rose (blusa branca) e a tia Ceissa (blusa vermelha), do Piauí, comemoraram a virada em Copacabana - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 01/01/2023 00:06 | Atualizado 01/01/2023 00:19

Rio - Adeus, 2022! Os cariocas e turistas celebraram a chegada de 2023 na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. O local contou com shows de Iza, Alexandre Pires e diversos nomes da música. Policiamento na região foi redobrado e órgãos municipais fizeram uma força-tarefa para a noite de Réveillon carioca ser bem aproveitada.

Direto de Piauí, no nordeste do Brasil, Tony, sua mulher Rose e a tia Ceissa adoraram a experiência de passar a virada do ano em Copacabana. "Muito bom, muito animada a praia e tudo ocorrendo bem", afirmou Tony.

Sobre a segurança, o piauense disse que viu muito policiamento na região. "Está 110%", relatou.