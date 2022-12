Homem foi flagrado arrancando cabos com as mãos - Divulgação

Publicado 31/12/2022 14:19

Rio - Um homem foi preso neste sábado (31) no Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, suspeito de furto de fios.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para a Alameda São Boaventura para verificar uma denúncia de furto. Ao chegarem no local, encontraram um homem arrancando os fios com as mãos.

Os policiais realizaram uma abordagem e após revista, encontraram uma sacola com fios. O suspeito foi preso e encaminhado para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado.