Copacabana já está a todo vapor e se prepara para receber o ano novo - Érica Martin / Agência O DIA

Copacabana já está a todo vapor e se prepara para receber o ano novoÉrica Martin / Agência O DIA

Publicado 31/12/2022 15:20

Rio - Está chegando a hora da virada do ano e o bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio, já está a todo vapor. Turistas e moradores aproveitaram a trégua da chuva e curtiram o último dia de sol do ano de 2022 na praia. Alguns já vão ficar direto pela areia para assistir a queima de fogos às 00h. As balsas já estão posicionadas.

fotogaleria

Larissa Pontes, de 24 anos, moradora da Baixada Fluminense, está passando o Réveillon em Copacabana pela terceira vez. "Aqui é tudo maravilhoso, amo esse bairro, os fogos são incríveis, isso é ser carioca! Paz, saúde, prosperidade e tudo de bom!".

Para o seu marido, Lyon Pontes, 28, é a primeira vez da virada nas areias de Copacabana. "Estou muito feliz, nunca tinha visto essa queima antes. Já estou emocionado. Quero ser feliz, que 2023 seja tudo nosso. Muita sabedoria e felicidade para nós!".

Também pela primeira vez, Maria do Perpétuo Socorro Araújo Oliveira, 59, e sua família de Manaus vieram passar o ano novo no Rio. Para eles, sempre foi um sonho assistir aos fogos em Copacabana. "A nossa expectativa é a melhor, coisa que eu nem consigo explicar. Esse momento que estamos vivendo, de animação, de ver como será a virada, é algo único. Não é a nossa primeira vez no Rio, mas no Réveillon sim", disse. "Quando víamos esse momento na televisão, não imaginávamos que estaríamos aqui e que fosse ser tão maravilhoso. Está sendo deslumbrante e na hora dos fogos será ainda mais lindo", completou ela, que está com nove familiares na cidade.

De acordo com o Alerta Rio, o último dia do ano será de céu nublado, com probabilidade de pancadas de chuva durante a tarde e à noite. A temperatura permanece alta, com máxima de 29°C e mínima de 18°C.



Interdições



Neste sábado (31), os bloqueios em Copacabana e no Leme começaram a partir das 7h, com a interdição da pista da Avenida Atlântica junto à orla, como ocorre nos fins de semanas e feriados. Às 16h, estará totalmente interditada nos dois sentidos.

Às 19h30, haverá o fechamento de todos os acessos ao bairro, com exceção de ônibus e táxis que só poderão ter acesso a Copacabana até às 22h. O estacionamento foi proibido em diversas vias de Copacabana, Ipanema e Botafogo a partir das 18h d a última sexta-feira (30).



Programação especial nos palcos da cidade

Copacabana - em frente ao Copacabana Palace



DJ Marcson Muller

DJ MMarques

Iza

Alexandre Pires

Zeca Pagodinho

Bateria da Grande Rio



Palco Carioca - em frente à Rua Santa Clara, em Copacabana



Mart’nália

Bala Desejo

Gilsons

Preta Gil

Bateria da Beija-Flor

DJS



Flamengo - Praia do Flamengo (altura do Posto 2)



DJ

Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

Teresa Cristina

Boka Loka

GRES Unidos do Viradouro



Ilha do Governador - Praia da Bica



DJ

Grupo Coisa Séria

Participação Jaime Neto

Rebecca

Tá na Mente

GRES Estação Primeira de Mangueira



Penha - Iapi da Penha



DJ

Grupo Existência

Participação Renato Milagres

Michael Sullivan

TIEE

GRES Acadêmicos do Salgueiro



Piscinão de Ramos - Piscinão de Ramos



DJ Juninho Timbau

L1 Rapper

Delacruz

Maneirinho

GRES Imperatriz Leopoldinense



Guaratiba - Praia da Capela



DJ

Participação Bela Rosa

Sandra de Sá

Pique Novo

Participação Adrianinho

GRES Unidos da Tijuca



Sepetiba - Praia de Sepetiba



DJ

Gamadinho

Participação Braga

DJ: Gramadinho (com participação de Braga)

Thiago Soares

Suel

GRES Mocidade Ind. De Padre Miguel



Ilha de Paquetá - Praia da Moreninha



DJ

Gustavo Lins

Silvinho Blau Blau e a Festa Ploc

GRES Paraíso do Tuiuti



Madureira - Parque Madureira



DJ

Mauro Diniz e Família

Participação Marquinhos de Oswaldo Cruz

Belo

GRES Imperio Serrano

GRES Portela



Esquema especial do metrô



O MetrôRio montou uma operação para a virada, com início às 19h deste sábado (31), encerrando-se às 5h de domingo (1º). Nesse período, o passageiro só utiliza o sistema usando o cartão especial - não serão aceitos os cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais (Bilhete Único e Vale-Transporte) e nem o pagamento por aproximação (NFC). Ou seja, esses cartões poderão ser utilizados somente até às 18h59, com exceção das estações Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana e General Osório/Ipanema, onde todos esses meios de pagamento permanecem sendo aceitos até meia-noite.



Às 5h de domingo (1º), a operação especial se encerra e todos os cartões do MetrôRio, o Riocard e o pagamento por aproximação voltarão a valer em todas as 41 estações.



No domingo, o funcionamento das estações será das 7h às 23h, com exceção de Cidade Nova, Praça Onze, Saara/Presidente Vargas, Uruguaiana/Centro e Catete, que permanecerão fechadas. Estas estações vão reabrir às 5h de segunda-feira (2).



A transferência entre as linhas 1 e 2, de meia-noite às 5h, será feita nas estações do trecho compartilhado (entre Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema). Devido à logística de troca de plataformas para transferência na estação General Osório/Ipanema, a concessionária recomenda que o passageiro realize a transferência no trecho entre Central do Brasil/Centro e Cantagalo/Copacabana.



Neste sábado (31), as integrações tarifárias (ônibus, BRT e vans) com o metrô serão encerradas às 19h. A partir desse horário, o acesso às estações do sistema metroviário será possível somente com o uso do cartão especial de réveillon.



Horários de embarque do metrô no réveillon



Das 19h às 20h – cartão verde-claro (ida) e verde-escuro (ida e volta);



Das 20h às 21h – cartões esgotados



Das 21h às 22h – cartão rosa-escuro (ida e volta);



Das 22h às 23h – cartão amarelo (ida) e cartão laranja (ida e volta);



Das 23h à meia-noite – cartão lilás (ida) e cartão roxo (ida e volta);



Da meia-noite às 5h – cartão cinza (volta).