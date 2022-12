Carga de cerveja foi saqueada por moradores no Gardênia Azul, na Zona Oeste - Reprodução de vídeo

Carga de cerveja foi saqueada por moradores no Gardênia Azul, na Zona OesteReprodução de vídeo

Publicado 31/12/2022 15:44

Um caminhão com uma carga de cervejas foi saqueado após tombar na Rua Monodora, na Gardênia Azul, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste sábado (31). A polícia militar precisou intervir para cessar o saque.

De acordo com informações da Polícia Militar, o caminhão tombou por causa de uma falha no sistema de contenção da carga. Um veículo foi danificado por causa do impacto com parte da carga e dois homens foram presos pela PM. Não houve registro de feridos.