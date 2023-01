Benício é o segundo filho de Thayane de Araújo - Divulgação

Benício é o segundo filho de Thayane de AraújoDivulgação

Publicado 01/01/2023 07:58

Rio - O começo de um ano novo traz muitas emoções para diversas famílias com celebrações, sonhos e muita festa. E foi assim que o pequeno Benício nasceu, se tornando o primeiro bebê carioquinha de 2023, no Hospital Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, Zona Sul do Rio, nos primeiros minutos deste domingo (1º).

O bebê veio ao mundo de parto normal aos oito minutos deste novo ano com 3,150 kg e 48 cm, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Thayane Cristiane Fernandes Pontes de Araújo, de 20 anos, irá começar o ano sendo mãe pela segunda vez. Ela tem outro neném de 1 ano para fazer companhia ao recém-nascido Benício. Durante o parto, a jovem contou com a presença emocionada de sua mãe Bárbara José Fernandes.



A chegada de Benício nos primeiros oito minutos de 2023 também foi celebrada pelos profissionais de saúde do Hospital Maternidade Fernando Magalhães, que já iniciaram o ano participando de um momento tão especial.