Estrutura foi inaugurada pouco antes da viradaReprodução

Publicado 01/01/2023 08:39

Rio - Uma ponte, construída para a virada de ano sob o lago Javary, em Miguel Pereira, no Centro-Sul do estado, cedeu na noite deste domingo (31) e deixou quatro pessoas feridas. A estrutura havia sido inaugurada pouco antes da virada.

Segundo a prefeitura da cidade, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Elas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga, atendidas pela equipe médica de plantão e liberadas. De acordo com o município, o caso já está sendo investigado.

"Lamentamos pelo ocorrido e estamos buscando junto à perícia, solucionar o mais breve possível", disse a prefeitura em nota.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 10º BPM (Barra do Piraí) estiveram no local e auxiliaram no socorro das vítimas junto com a guarda municipal. Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil ainda não respondeu.