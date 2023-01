Queima de fogos no Réveillon da praia de Copacabana. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 01/01/2023 10:33 | Atualizado 01/01/2023 12:40

Rio - A festa da virada em Copacabana , na Zona Sul do Rio, um dos eventos mais procurados e desejados pelos cariocas, foi marcada por 12 minutos de queima de fogos que marcaram o encerramento de 2022 e o começo de um novo ano. Contudo, além da beleza das luzes, a população também chamou atenção para a quantidade de fumaça que os explosivos deixaram.

Através das redes sociais, moradores do Rio e pessoas que acompanharam a festa de perto alegaram que a fumaça comprometeu a visibilidade do show de luzes. Além do visual, internautas também relataram um forte cheiro de enxofre e de pólvora.

"Uma hora depois do fim da queima de fogos, Copacabana foi invadida pela fumaça e um cheiro insuportável de pólvora e enxofre que apagou todas as luzes e os contornos da praia", publicou uma moradora.

"Queima de fogos em Copacabana foi um fiasco. Apenas no início dava para ver o colorido deles. Depois foi só fumaça e clarões no céu. Parecia que eram fogos de baixa qualidade", postou outra internauta.

"Sem dúvidas a pior queima de fogos de Copacabana. Muito, mas muito ruim! 12 minutos de fumaça", escreveu outro.

A Vision Show, empresa responsável pelo espetáculo pirotécnico do Réveillon de Copacabana, justificou o fenômeno por causa das condições climáticas do dia.

“Os fogos do Réveillon de Copacabana tiveram duração de 12 minutos, acompanhados de uma trilha sonora inédita, com homenagens a grandes nomes da música que nos deixaram este ano, como Erasmo Carlos e Taylor Hawkins. Quanto a fumaça percebida nos minutos finais do espetáculo, já era esperada devido às condições climáticas. Como choveu muito no dia anterior, a umidade relativa do ar foi aferida em 95%, além da ausência de vento. Contudo, o espetáculo foi lindo como planejado, um presente para cariocas e turistas começarem o ano de 2023 com festa, arte e emoção”, disse Marcelo Kokote, diretor da empresa.