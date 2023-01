Queima de fogos no Réveillon da praia de Copacabana. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 01/01/2023 11:32

Rio - A Polícia Militar divulgou na manhã deste domingo (1º) o balanço sobre a operação realizada durante a festa da virada em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Dados iniciais mostraram que 179 objetos perfurantes foram apreendidos e nove pessoas foram detidas.

De acordo com a PM, entre as apreensões estão 108 facas, 23 tesouras, 4 estiletes, 3 canivetes, além de alicates, garfos, abridores de garrafa e chaves de fenda. A corporação ainda completou que nove pessoas foram encaminhadas para a 12ª DP (Copacabana).

Em todo o Estado do Rio de Janeiro, segundo dados preliminares, as equipes policiais empregadas no policiamento de Ano Novo conduziram 38 pessoas para delegacias e 11 armas de fogo foram apreendidas, entre estas está um fuzil calibre 5.56 apreendido pelo 41ºBPM (Irajá).

A PM ressaltou que mobilizou 22.414 policiais militares para o esquema especial de policiamento nas festividades de Ano Novo 2022/2023. Somente na orla de Copacabana e em áreas de acesso mais próximas, foram empregados 2.662 policiais. O efetivo dos batalhões de área juntou-se às equipes de unidades especiais e especializadas da Corporação.