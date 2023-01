Chefe do tráfico da comunidade do Caju, Zona Portuária do Rio, é preso, nesta segunda-feira (2) em uma casa de luxo em Araruama - Divulgação / PCERJ

Chefe do tráfico da comunidade do Caju, Zona Portuária do Rio, é preso, nesta segunda-feira (2) em uma casa de luxo em AraruamaDivulgação / PCERJ

Publicado 02/01/2023 13:14

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, nesta segunda-feira (2), o chefe do tráfico de drogas da comunidade do Caju, na Zona Portuária do Rio. Rodrigo Jerônimo Fernandes da Silva, o "Galinha", foi capturado em uma casa de luxo na Praia do Gavião, em Araruama, na Região dos Lagos, durante uma viagem para passar a virada de ano.

Segundo a Polícia Civil, o traficante foi localizado após um trabalho de inteligência e monitoramento da delegacia, que começou em 2020, e apontou que o suspeito é integrante da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Galinha possuía quatro mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico, além de responder pelos crimes de exploração de construções irregulares e lavagem de dinheiro.

De acordo com a corporação, o criminoso se tornou uma das lideranças da comunidade após a morte de um dos chefes, em 2018.

Além do tráfico de drogas, integrantes do TCP, que atuam no Morro do Caju, também são acusados de roubar automóveis na Avenida Brasil e em São Cristóvão, na Zona Norte.

Segundo apurou O DIA, a região é palco da guerra entre organizações criminosas, já tendo sido controlada por diferentes grupos ao longo dos últimos anos. Até 2017, o morro era dominado pela facção Amigos dos Amigos (ADA) e sofria constantes invasões do Comando Vermelho (CV).

Com o enfraquecimento da ADA, ocasionado pela perda de comunidades para facções rivais, os integrantes que chefiavam o Morro do Caju migraram para o Terceiro Comando Puro (TCP), que passou a controlar o local, mesmo com os recorrentes confrontos com o CV.