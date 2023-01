Ação realizou 1.079 testes de alcoolemia, um aumento de 70% no combate à embriaguez ao volante - Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Publicado 02/01/2023 13:51

Rio - A Operação Ano Novo 2023 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi encerrada às 23h59 deste domingo (1º) com redução pela metade do número de mortos em acidentes, passando de quatro para dois, no comparativo de 30 de dezembro de 2022 e 1º de janeiro deste ano, com 31 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022. A ação deu prioridade a pontos e horários estratégicos que, segundo as estatísticas, apresentam maior incidência desse tipo de ocorrência e criminalidade.

De acordo com a PRF, também houve queda de 37% no número de feridos, diminuindo de 41 para 26 no período comparado. Além disso, os registros de acidentes em geral caíram de 36 para 32, o que representa 11% a menos, e de acidentes graves, de oito para sete, uma redução de 13%. O reforço dos agentes aconteceu principalmente em trechos das BRs-101 Norte, a Niterói-Manilha; 101-Sul, a Rio-Santos; 116, Presidente Dutra; e 040, a Washington Luís.



Ainda segundo o balanço da PRF, durante os três dias de operação, aproximadamente 5,5 mil veículos foram fiscalizados e 1.079 testes de alcoolemia realizados, número que representa aumento de 70% no combate à embriaguez ao volante. A instituição também fez 1.447 autuações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) no período.