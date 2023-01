Colônia de férias oferecida pela Secretaria Municipal do Ambiente e Clima - Divulgação

Publicado 03/01/2023 10:47 | Atualizado 03/01/2023 11:01

Rio - Durante as férias escolares de janeiro, as crianças terão a opção de participarem de uma Colônia de Férias gratuita na cidade. A ação, promovida pela Secretaria Municipal do Ambiente e Clima (SMAC), está oferecendo atividades educativas, leitura de histórias, jogos, trilhas e oficinas para os menores.

A colônia será realizada em nove parques naturais do Rio. O Parque Marapendi, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, é o primeiro do calendário de programação a receber as atividades, que se iniciaram nesta terça-feira (3).

As próximas atrações vão acontecer na Lagoa, em Copacabana, Barra da Tijuca, Grajaú, Frequesia, Ilha do Governador e Bangu.



Apesar de ser um evento gratuito, algumas destas atividades precisam de inscrição prévia.



Confira a programação completa e o passo a passo para a inscrição:



PARQUE MARAPENDI



Av. Alfredo Baltazar da Silveira, 639 - Recreio



A inscrição deverá ser realizada pelo e-mail ceamarapendi@gmail.com, indicando o dia que gostaria de participar das atividades. Posteriormente, será enviada a confirmação.



Primeira semana



"Borboleta da praia"



03/01

09:30 às 10:30 - Educação Ambiental Itinerante;

09:30 às 10:30 - Trilha Ecológica "Borboleta-da-praia";

10:30 às 11:00 - Lanche

11:00 às 12:00 - Oficina Borboleta - da - praia

11:00 às 12:30 - Plantio Borboleta-da-praia (mudas nativas

12:00 às 12:30 - Trilha Ecológica "Borboleta-da-praia"



05/01

09:30 às 10:30 - Oficina de Embalagens Plásticas (Cláudia);

09:30 às 10:30 - Oficina Jogo da Velha;

10:30 às 11:00 - Lanche;

11:00 às 11:45 - Atividade Boliche Ecológico;

11:00 às 11:45 - Oficina do Campo Minado;

11:45 às 12:30 - Atividades ao ar livre;

11:45 às 12:30 - Oficina de Embalagens Plásticas (Cláudia).



Segunda semana

"Jacupemba"



10/01

09:30 às 10:30 - Contação de História (Martha Dytz);

09:30 às 10:30 - Trilha Jacupemba + sala de ciências;

10:30 às 11:00 - Lanche;

11:00 às 12:30 - Oficina Toca do Coelho;

11:00 às 12:30 - Oficina Cai - não - cai;



12/01

09:30 às 10:30 - Trilha Jacupemba + sala de ciências;

09:30 às 10:30 Contação de História - Martha Dytz;

10:30 às 11:00 - Lanche;

11:00 às 12:30 Oficina cai - não - cai;6

11:00 às 12::30 - Jogos Sustentáveis.



Terceira semana

"Lagoa de Marapendi"



17/01

09:30 às 10:30 - Apresentação Drone (Joaquim Morgado);

09:30 às 10:30- Oficina Jogo da argola;

10:30 às 11:00 - Lanche;

11:00 às 12:30 - Oficina Pintura Colhereiro;

11:00 às 12:30 - Apresentação da Lagoa (auditório) + Deck;



19/01

09:30 às 10:30 - Apresentação da Lagoa (auditório) + Deck;

09:30 às 10:30 - Apresentação Drone (Joaquim Morgado);

10:30 às 11:00 - Lanche;

11:00 às 12:30 - Atividade ao ar livre;

11:00 às 12:30 - Oficina Bilboque.



Quarta semana

"Sustentabildade"

24/01

09:30 às 10:30h - Fábrica dos instrumentos malucos (Gabriel Otoni);

09:30 às 10:30 - R's da Sustentabilidade;

10:30 às 11:00 - Lanche;

11:00 às 12:30 - Jogos Sustentáveis;

11:00 às 12:30 - Oficina da Construção do Vaso Autoirrigável.



26/01

09:30 às 10:30 - R's da Sustentabilidade;

09:30 às 10:30 - Fábrica dos instrumentos malucos - Gabriel Otoni;

10:30 às 11:00 - Lanche;

11:00 às 12:30 - Oficina da Construção do - Vaso Autoirrigável;

11:00 às 12:30 - Jogos Sustentáveis.





PARQUE DA CATACUMBA

Av. Epitácio Pessoa, 3000 - Lagoa

Horário: 10h às 12h



04/01

- Atividades de corte e colagem com o uso das folhas e gravetos para crianças.



06/01

- Acupuntura e a sua importância para a preservação e manutenção de práticas sustentáveis (com a presença da especialista Amanda Petrucci, pós-graduada em Acupuntura).



07/01

- Visita e limpeza das trilhas.



14/01

- Visita e limpeza das trilhas



18/01

- Visita Guiada com o guarda Tavares.



20/01

- Oficina de reciclagem com os catadores Santiago e Márcia.



21/01

- Visita e limpeza das trilhas.



27/01

- Visita e limpeza das trilhas.



28/01

- Van Itinerante com teatro interativo.





PARQUE DO MENDANHA

Caminho da Caixinha, 315 – Bangu

Horário: 09h às 12h



04/01

- Van itinerante com teatro interativo;

- Aula de yoga;

- Aula de capoeira com Contra Mestre Ata;

- Piquenique comunitário.





BOSQUE DA BARRA

Av. das Américas, 6000 - Barra da Tijuca



Inscrições antecipadas pelo Whatsapp 98909-2046

Idade indicada: 3 a 12 anos

Horário: 9h às 12h



06/01

- Caminhada ecológica;

- Oficina "Borboleta-da-praia".



07/01

- Caminhada ecológica;

- Van Itinerante com teatro interativo.



13/01

- Caminhada ecológica com observação de aves;

- Oficina "Aves Nativas".



14/01

- Caminhada ecológica;

- Oficina "Você conhece o jacaré-de-papo-amarelo?".



20/01

- Caminhada ecológica;

- Oficina com plantio de árvores nativas.



21/01

- Caminhada ecológica;

- Oficina "Mamíferos do Bosque da Barra".



27/01

- Visita ao Horto Rizzini;

- Oficina "O que é Restinga?".



28/01

- Visita ao Horto Rizzini;

- Oficina "A Mata Atlântica".





PARQUE ESTADUAL DO GRAJAÚ

R. Comendador Martineli, 742 - Grajaú



Horário: 9h às 12h e 13h às 16h (salvo no dia 20 de janeiro, quando a atividade começará uma hora mais tarde devido à disponibilidade dos observadores).

Idade indicada: 3 a 12 anos



06/01

- Caça ao tesouro;

- Trilha Guiada.



07/01

- Oficina de vaso freático;

- Ala do Mel.



13/01

- Oficina de compostagem;

- Xilogravura.



14/01

- Oficina de brinquedos recicláveis;

- Ala do Mel.



20/01

- Manhã, a partir das 10h - Aves do PEG, uma conversa com os observadores de aves.

- Tarde, a partir das 14h - Plantio de mudas nativas.

- Manhã e tarde - colagem e frotagem com folhas.



21/01

- Van Itinerante com teatro interativo;

- Visita guiada com tour pelo parque.



27/01

- Oficina de brinquedos reciclados;

- Trilha guiada com subida.



28/01

- Oficina de vaso freático;

- Oficina de compostagem.





PARQUE CHICO MENDES

Endereço: Av. Jarbas de Carvalho, 679 – Recreio

Horário: 10h às 12h



06/01

- Oficina de desenho em papel;

- Trilha guiada interativa.



07/01

- Atividades recreativas de aventura com Plutão Adventure;

- Jogos interativos com Andréia Fernandes.



13/01

- Oficina de instrumentos musicais com Gabriel Otoni;

- Interatividade com jogos e brincadeiras.



14/01

- Van Itinerante com teatro interativo.



20/01

- Oficina com material reciclável com Cláudia Resende.



21/01

- Trilha guiada, plantio de mudas nativas e aula de campo sobre a preservação da flora e dos ecossistemas locais, em especial a restinga.



27/01

- Trilha guiada com aula sobre os animais do Parque.



28/01

- Manhã de jogos e inauguração das novas atividades interativas disponíveis no Parque.





PARQUE DA CHACRINHA

R. Guimarães Natal, S/N - Copacabana

Horário: 10h às 12h



10/01

- Van Itinerante com teatro interativo.





BOSQUE DA FREGUESIA

Endereço: Av. Tenente Coronel Muniz de Aragão, 120



20/01

- Van Itinerante com teatro interativo.





JEQUIÁ

Endereço: R. Raul Tolentino, 12 – Colônia de Pescadores Z10, Ilha do Governador



26/01

- Van Itinerante com teatro interativo.

Nos casos da programação no Bosque da Barra e no Parque Marapendi, será preciso se inscrever antecipadamente online, conforme escrito acima.