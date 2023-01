Corpo de um homem foi encontrado em frente ao número 551 da Avenida Ministro Edgard Romero - Reprodução / Google Street View

Corpo de um homem foi encontrado em frente ao número 551 da Avenida Ministro Edgard RomeroReprodução / Google Street View

Publicado 03/01/2023 10:42 | Atualizado 03/01/2023 12:33

Rio - Um corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (3) na Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira, Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o morto é um homem de aproximadamente 25 anos, que ainda não foi identificado.



Ainda segundo a corporação, os militares foram acionados às 6h46 para remover um cadáver que estava próximo ao número 551 da via e, por volta de 8h44 transportaram o corpo ao Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML). As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.

A Ministro Edgard Romero, onde o corpo foi encontrado, é uma das vias mais movimentadas do bairro, além de estar bem próximo dos principais acessos à comunidade da Serrinha e ao Morro do Cajueiro.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que "nesta terça-feira (3), um homem foi encontrado sem vida, atingido por disparo de arma de fogo, na Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira", porém, "a autoria e motivação do crime são desconhecidas". A PM ainda ressaltou que "equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) isolaram a área e acionaram a perícia".

Procurada Polícia Civil comunicou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou uma perícia no local e está investigando o caso.