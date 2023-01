Trio aplicava golpes em turistas no acesso ao Cristo Redentor - Reprodução

Trio aplicava golpes em turistas no acesso ao Cristo RedentorReprodução

Publicado 03/01/2023 11:35 | Atualizado 03/01/2023 12:42

Rio - A Polícia Militar prendeu dois suspeitos e apreendeu um adolescente, nesta segunda-feira (2), que se passavam por guias para aplicar golpes em turistas no acesso ao Cristo Redentor, no bairro do Cosme Velho, na Zona Sul do Rio. O trio foi detido quando tentava fugir de uma abordagem de uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Santa Marta. Eles estavam em um veículo modelo Porsche Cayenne de uma vítima paraguaia.

De acordo com o delegado Sandro Caldeira da 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado, uma família veio do Paraguai no automóvel e quando chegou ao Cristo Redentor, foi abordada pelos criminosos, que estavam uniformizados. As vítimas então acreditaram se tratar de funcionários da atração e entregaram um cartão para que eles fizessem a compra de seis ingressos.

"Eles acreditaram que eram pessoas que realmente trabalhavam lá (no monumento). Cobraram um valor muito acima do que o valor da entrada. Pegaram o cartão da vítima e foram até o guichê para comprar seis ingressos pelo preço normal. Compraram 20 ingressos e derem seis para a vítima que subiu para o Cristo com sua família para o passeio. Antes de subir, eles pediram a chave do carro da vítima para que eles pudessem estacionar. A vítima deu a chave e eles foram embora com o carro", explicou o delegado.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações do setor de inteligência sobre a presença de falsos guias nos acessos ao monumento. No local, os militares suspeitaram de um porsche saindo da comunidade do Cerro Corá e tentaram abordar o veículo na Rua Cosme Velho, mas o trio fugiu do local. Houve perseguição e os PMs conseguiram interceptar o carro, onde estavam dois homens e um adolescente.

Aos militares, o turista contou que havia pago R$ 1.250 pelos ingressos para a família, valor muito acima do praticado pela administração da atração, já que o preço de cada entrada é de R$78,50. O trio foi conduzido à 9ª DP (Catete) e encaminhado para a 12 ª DP, onde foi autuado por estelionato e corrupção de menores. Contra um dos presos há mais de 30 anotações criminais pelos crimes de ameaça, corrupção de menores, associação para tráfico, tráfico de drogas, roubo e exercício ilegal da profissão.