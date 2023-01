O Rei Pelé - AFP

Publicado 03/01/2023 12:47 | Atualizado 03/01/2023 14:31

Rio - O prefeito Eduardo Paes anunciou, nesta terça-feira (3), que a Avenida Presidente Castelo Branco, popular Radial Oeste, no Maracanã, passará a se chamar Avenida Pelé. A homenagem ao maior jogador de futebol da história será publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, quando também passa a valer o novo nome da via.

"A Avenida Radial Oeste que circunda o Maracanã passará a se chamar amanhã de Avenida Pelé! O decreto sairá publicado no Diário Oficial de amanhã!", confirmou Paes, em sua conta no Twitter.

A decisão foi comemorada pelos seguidores de Paes na rede social. "Parabéns, prefeito! Belíssima e merecida homenagem!" compartilhou um usuário.

Já outros, pediram que o nome da via fosse alterado para "Avenida Rei Pelé". Foi o caso do jornalista esportivo Victor Lessa.

Boaa! Mas podia ser Avenida Rei Pelé — Victor Lessa (@Victorg_Lessa) January 3, 2023

Outros usuários seguiram o coro e também pediram a alteração no nome.

Avenida REI PELÉ seria melhor ainda rs — Henrique Fedorowicz (@henriquewicz) January 3, 2023 Após as sugestões, o prefeito abriu uma enquete para decidir pelo novo nome da via entre Pelé e Rei Pelé. Até as 14h desta terça-feira, a opção mais votada era a para trocar o nome da avenida para Rei Pelé. A alternativa estava com 89% dos votos. Muita gente sugerindo que a Radial Oeste passe a se chamar Rei Pelé ao invés de simplesmente Pelé! O que você acha? — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 3, 2023 Morte de Pelé O Rei morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, em decorrência de insuficiência renal e cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon. Ele vinha recebendo cuidados paliativos. O velório do eterno camisa 10 começou na manhã da última segunda-feira, em Santos, no litoral de São Paulo, e terminou nesta terça-feira, quando o corpo foi sepultado em um memorial na mesma cidade.