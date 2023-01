Nesta quarta-feira, há previsão de pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de raios, a partir da tarde - Cleber Mendes/Agência O Dia

Nesta quarta-feira, há previsão de pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de raios, a partir da tardeCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 04/01/2023 07:24 | Atualizado 04/01/2023 07:30

Rio - O Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade às 23h desta terça-feira (3), após a forte chuva que atingiu o município na tarde de ontem. Os cariocas devem ficar atentos ao saírem de casa nesta quarta-feira (4), porque o tempo vai permanecer instável, devido ao calor e a aproximação de uma frente fria no estado. Há previsão de pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de raios, a partir da tarde. A temperatura continua elevada, com máxima de 38º C e mínima de 22º C, com ventos moderados e céu nublado a parcialmente nublado.

Por conta do temporal de ontem, a cidade chegou a entrar em estágio de atenção, terceiro nível em uma escala de cinco, que significa que uma ou mais ocorrências provocam impacto, afetando a rotina de parte da população. A região do Centro do Rio foi uma das mais prejudicadas e a chuva causou transtornos na volta para casa dos cariocas, com alteração em partidas de trens da Central do Brasil e paralisação de linhas do VLT.

Ao todo, equipes de prefeitura atuaram em 39 ocorrências, como bolsões d'água no Centro e Cidade Nova; quedas de árvore em São Cristóvão; além de um deslizamento no Cosme Velho. Às 20h20, com a redução dos acumulados de chuva, o município passou para o estágio de mobilização, segundo nível na escala, quando há riscos de ocorrências de alto impacto.

Próximos dias

Ao longo dos próximos dias, a cidade do Rio vai registrar quedas nas temperaturas e chuva fraca a moderada a qualquer hora, com céu nublado a encoberto. Na quinta-feira (5), a previsão é de que os termômetros registrem máxima de 29ºC e mínima de 17º C, com ventos moderados a fortes. Na sexta-feira (6), a temperatura cai ainda mais, com máxima de 26º C e mínima de 15º C, além de ventos moderados. Já no sábado (7) e domingo (8), as máximas esperadas são de 25º C e as mínimas de 16º C. No fim de semana, os ventos ficam fracos a moderados.