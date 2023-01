O pudim se despedaçou com o tiro - Arquivo Pessoal

O pudim se despedaçou com o tiro Arquivo Pessoal

Publicado 04/01/2023 14:16 | Atualizado 04/01/2023 15:39

Rio - Uma bala perdida atingiu um pudim da ceia de Ano Novo de familiares e amigos que estavam reunidos em um sítio em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



De acordo com a secretária Thais Sampaio, 27 anos, o caso aconteceu na virada do ano, durante a queima de fogos. "Nós nem tínhamos ouvido o tiro, e estávamos tranquilos porque a dona do sítio mencionou que a vizinhança mais próxima ficava a 6 km. A gente só viu quando meu esposo falou que era tiro e apontou para o projétil em cima da mesa", explicou.

Thais relatou ao DIA que estavam reunidos no espaço membros da igreja que ela frequenta, e que haviam famílias com idosos, crianças recém-nascidas e pessoas com deficiência.



“Meu pastor que alugou o sítio, porque todo ano a gente aluga um espaço, mas foi a primeira vez que passamos lá. Na hora do tiro, nós estávamos ali comemorando, só que a celebração em si onde o pastor estava falando era em outro ambiente, em um lugar mais alto, tipo um terraço, e como meu filho estava dormindo nós decidimos descer pra ficar na parte onde seria servido a sobremesa, então ficamos ali próximo da ceia, junto com outras famílias. Quando deu meia noite, fizemos a contagem regressiva, demos feliz Ano Novo e ouvimos um estrondo, achamos até que poderia ser algo quebrado, mas meu esposo viu o projeto e falou que foi tiro. Nisso saímos dali pra ficarmos mais protegidos, só depois que vimos o pudim atingido”, explicou.



Thais contou ainda que após o susto todos ‘devoraram’ o pudim, e que no final quem fez a sobremesa notou que a bandeja tinha ficado com a marca do tiro. Após o susto, a cápsula foi guardada por Thais como símbolo do livramento.



“Eu estava atrás da mesa que foi atingida, a bala acertou o pudim e o recipiente e, depois, para minha mesa. A gente não viu da onde veio o tiro, ele não perfurou parede, nem nada, deve ter passado pela área de mata, que lá tem bastante, porque no pudim ficaram algumas folhinhas”, disse.

Após notarem que não havia mais barulho de tiros para o alto, todos que estavam no sítio terminaram de celebrar a chegada de 2023 e comeram as sobremesas, contou Thais.