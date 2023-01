Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, rádio comunicador e drogas. - Divulgação

Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, rádio comunicador e drogas.Divulgação

Publicado 04/01/2023 17:03 | Atualizado 04/01/2023 17:51

Rio – Um homem foi preso em flagrante, na tarde desta quarta-feira (4), por policiais do 21º BPM (São João de Meriti), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, durante patrulhamento realizado próximo à comunidade conhecida como “Gogó de São João de Meriti”.



De acordo com a Polícia Militar, os agentes tentaram abordá-lo após notarem atitude suspeita. O suspeito tentou fugir, mas acabou sendo detido logo em seguida.



Com ele, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, radiotransmissor e drogas.

O caso foi encaminhado para a 64ª DP (São João de Meriti).