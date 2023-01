Construção desta garagem faz parte do processo de requalificação do BRT - Divulgação / MOBI-Rio

Publicado 04/01/2023 17:03

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, realizou, nesta quarta-feira (4), no auditório da CET-Rio, na Cidade Nova, no Centro da cidade, a sessão pública para abertura de envelopes da licitação de construção da garagem de ônibus do Sistema BRT em Deodoro, na Zona Oeste. Duas empresas se credenciaram e apresentaram propostas: Statled Brasil e Locplan. A vencedora do certame foi a Statled Brasil, que ofereceu o menor preço global, R$ 19.400.000,00 milhões. A Locplan, segunda colocada, ofertou o valor total estimado para a licitação, R$ 19.415.739,63 milhões.

Com a vitória no processo de licitação, a Statled Brasil vai ficar responsável por prestar os serviços de engenharia e executar as obras da garagem em até 150 dias contados após a ordem de serviço, prevista para ocorrer no próximo mês.

A garagem de Deodoro terá 31,9 mil m² e a capacidade para abrigar até 112 articulados, que vão servir prioritariamente aos corredores Transolímpica e Transbrasil. O terreno fica localizado na Estrada Marechal Alencastro, próximo ao Parque Radical de Deodoro.

A construção desta garagem faz parte do processo de requalificação do BRT, cuja licitação de operação do sistema está prevista para os próximos meses. Entre outras vantagens previstas, as garagens serão disponibilizadas ao operador pela Prefeitura já adaptadas para a prestação do serviço, o que permitirá maior competitividade.

Além de Deodoro, o Sistema BRT terá garagens em Ramos, Curicica, Cascadura e Paciência. A de Curicica passa por reparos. Em Ramos, as reformas no local já foram concluídas. Já em Cascadura e Paciência as obras serão licitadas nos dias 10 e 27 deste mês, respectivamente.

Concessão da operação do sistema BRT

A Secretaria Municipal de Transportes iniciou o processo de consulta pública da minuta do edital de licitação para a concessão da operação dos serviços de transporte do sistema BRT, hoje sob responsabilidade da empresa pública municipal Mobi-Rio.

Os materiais para consulta pública ficarão disponíveis na página dedicada à licitação no site da SMTR (https://transportes.prefeitura.rio/licitacao-operacao-brt/) até o dia 26 de janeiro. As contribuições deverão ser enviadas por meio de formulário on-line disponível no mesmo site.

A SMTR também realizará, no dia 11 de janeiro, uma audiência pública para apresentação e discussão das condições técnicas que regerão o processo licitatório. A audiência pública será realizada pela plataforma Zoom e a inscrição deverá ser feita por meio de link disponível na mesma página.

Após a audiência pública, será lançado o edital da licitação, prevista para ocorrer ainda no primeiro semestre de 2023.

561 ônibus comprados

A Prefeitura do Rio comprou 561 novos ônibus para requalificação do Sistema BRT. Foram realizadas três licitações no decorrer do ano passado para a aquisição dos veículos. Na primeira, em abril, a Prefeitura recebeu propostas de fornecedores para a compra de 191 novos ônibus, sendo 120 articulados e 71 ônibus modelo padron. A segunda ocorreu em maio, quando foram adquiridos mais 100 ônibus articulados. Estes veículos seguirão sendo entregues à Prefeitura, gradativamente, até março de 2023.

A terceira licitação foi realizada em novembro, e mais 270 ônibus foram comprados. A previsão é que estes veículos, com capacidade mínima para 180 passageiros, sejam entregues entre novembro de 2023 e março de 2024.

Vale lembrar que o corredor Transolímpica já opera exclusivamente com carros da nova frota.