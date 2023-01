A manifestação interditou a pista lateral e a ocupou uma faixa da pista central da Avenida Brasil - Divulgação

Publicado 04/01/2023 17:02

Rio – Uma manifestação interditou, no início da tarde desta quarta-feira (4), duas pistas da Avenida Brasil, na altura da Penha, sentido Zona Oeste. O protesto teria sido iniciado após um homem ter sido baleado e morto na comunidade Kelson's, na Zona Norte.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 16º BPM (Olaria) realizava um patrulhamento no interior da comunidade, na manhã desta quarta-feira, quando, ao passar na região conhecida como “Viela da Kelson”, foi alvo de disparos, dando início a um confronto.



Ainda de acordo com a corporação, um suspeito ferido foi localizado. Com ele, os agentes teriam ainda apreendido uma pistola 9 milímetros e uma mochila com drogas. O homem chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.



Durante a manifestação, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE), do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e do Batalhão de Olaria atuaram no local.