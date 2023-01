Queda de barreira causou interdição da pista - Divulgação/PRF

Queda de barreira causou interdição da pistaDivulgação/PRF

Publicado 07/01/2023 11:40

Rio - Um deslizamento de blocos de pedras interdita a Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, na altura de Barra Mansa, no Sul Fluminense, na manhã deste sábado (7). A via é a principal ligação rodoviária entre os estados Rio e São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu no km 285 da Via Dutra. Uma carreta foi atingida pelos blocos, mas o motorista não se feriu.

No momento, a via opera em plano de contingência, com a pista sentido São Paulo em mão dupla.

Não há previsão de liberação da estrada. Deslizamento ocorreu por volta das 2h.