Passagens de ônibus ficam mais caras a partir deste sábado (7) Estefan Radovicz / Agência O DIA

Publicado 07/01/2023 12:07 | Atualizado 07/01/2023 14:35

Rio - Começou a valer neste sábado (7) o novo valor de R$ 4,30 para as passagens dos modais do transporte coletivo regulados pela prefeitura do Rio de Janeiro. Segundo o município, o aumento de R$ 0,25 teve como base o reajuste do IPCA. A medida foi estabelecida pelo Decreto nº 51.914, publicado na terça-feira (3), no Diário Oficial.

Apesar dos quatro anos sem reajuste na passagem, a população não pareceu ficar feliz com adição no preço dos coletivos. Nas redes sociais, não faltaram críticas pelo aumento não acompanhado de uma melhoria na condição dos ônibus, principalmente. O valor de R$ 4,30 chegou a configurar nos Trending Topics, os assuntos mais comentados do Twitter.

Um dos usuários do site questionou, na publicação informando o aumento, o porquê desse acréscimo não vir acompanhado da melhoria do serviço ofertado.

"Não entendo porque subir o preço já que o brt continua com os mesmo problemas principalmente na transoeste e transcarioca, os brt todos sem ar funcionando, intervalo absurdo que chega a quase 50 min em alguns momentos, lotação. O que houve ? Não entendi mais nada.", dizia um dos comentários.

A faxineira Neide Soares, de 45 anos, que trabalha até nos fins de semana, afirmou que a alteração vai pesar no bolso. "Vai alterar muita coisa sim. O salário mal aumenta e já metem a mão assim, dessa forma, é complicado. Eu trabalho todo dia, até aos fins de semana para aumentar a renda. A gente vai ao mercado hoje em dia e cem reais não dá mais para nada"