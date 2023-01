Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Complexo da Maré, na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 08/01/2023 09:39 | Atualizado 08/01/2023 11:10

Rio - Os moradores da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, relataram diversos tiros durante a madrugada deste domingo (8). Esta data marca o aniversário do traficante Rodrigo da Silva Caetano, conhecido como Motoboy. Foragido, ele é apontado como o líder do tráfico de drogas na região.

Segundo a página Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos começaram pouco depois da meia-noite e seguiram até 1h. Procurada, a Polícia Militar informou que não realizou operação no local, porém o policiamento foi reforçado durante a madrugada.

O tráfico de drogas da Nova Holanda é controlado pelo Comando Vermelho. De acordo com o Portal dos Procurados, Motoboy lidera a facção na comunidade ao lado de Luiz Carlos Gonçalves de Souza, o LC.



Neste domingo, o traficante completa 43 anos. Além dos tiros, os moradores também informaram que houve uma intensa queima de fogos durante a madrugada.

"Acordei com os fogos da Nova Holanda e nunca mais consegui dormir", relatou uma moradora nas redes sociais.