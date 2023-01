Tommy Klak, turista alemão, teria se afogado na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Reprodução/Redes sociais

Tommy Klak, turista alemão, teria se afogado na praia de Copacabana, na Zona Sul do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 08/01/2023 17:16

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiro continuam neste domingo (8), pelo quinto dia seguido, as buscas pelo turista alemão Tommy Klak, de 28 anos, na praia de Copacabana, na altura do posto 5, na Zona Sul do Rio. O jovem está desaparecido deste às 22h da última quarta-feira (4), quando, segundo testemunhas, foi visto entrando no mar nu e sozinho.



Neste domingo (5), o grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros atua em conjunto com drones e mergulhadores na região. Até às 17h, nada havia sido encontrado.

fotogaleria

A Polícia Civil também investiga o desaparecimento do turista. Tommy chegou à cidade do Rio no último dia 28, com seu companheiro Leonard Pacheco, de 36 anos. No dia do seu desaparecimento, Leonard foi alvo de uma ocorrência policial em Ipanema. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 23º BPM (Leblon) foram acionados para uma tentativa de invasão a um prédio na Rua Joana Angélica, em Ipanema. A unidade informou que o acionamento ocorreu porque Leonard, que aparentava estar desorientado, estaria se debatendo na parte interna do edifício e causando transtornos aos moradores.

Leonard foi contido e internado no Hospital Municipal Miguel Couto, também na Zona Sul do Rio. Segundo o turista, ele e Tommy teriam sido agredidos por militares pouco antes do alemão desaparecer. Essa versão está sendo analisada pelas polícias. "Um procedimento para analisar o desenvolvimento da ocorrência e os policiais estão sendo ouvidos", disse em nota a PM.



No prontuário de Leonard consta a informação de que médicos suspeitam de intoxicação causada por substâncias químicas. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que ele foi avaliado pelas especialidades de cirurgia geral, cirurgia bucomaxilofacial, neurocirurgia e clínica geral e recebeu alta no mesmo dia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). A especializada informou que Leonard ainda prestará depoimento e outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Amigos americanos pedem informações

Nas redes sociais, amigos dos turistas levantaram a hashtag 'Find Tommy Klak' (Encontre Tommy Klak). "Implorando a qualquer um que tenha informações sobre meu amigo Tommy Klak que se apresente, ele foi visto pela última vez no Rio e está desaparecido nas últimas 48 horas após um confronto homofóbico com a polícia. Por favor, espalhe #FindTommyKlak", escreveu. Outros amigos também tentam informações através das redes sociais.