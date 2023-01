Vandalismo em dois BRTs da nova frota na noite de sábado (7) - Divulgação/MOBI-Rio

Vandalismo em dois BRTs da nova frota na noite de sábado (7) Divulgação/MOBI-Rio

Publicado 08/01/2023 17:43

Rio - Agentes do BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, detiveram 16 jovens por prática de vandalismo dentro de um BRT da nova frota na noite de sábado (7). Eles embarcaram na estação do BRT Marechal Fontenelle, no corredor Transolímpica, e cometeram várias ações de vandalismo dentro do ônibus, arrancando até os martelinhos de emergência para as janelas.



Os agentes do BRT Seguro foram avisados pelo Centro de Controle Operacional da MOBI-Rio, após informação do motorista do articulado, detendo rapidamente o grupo, que desembarcou na estação do BRT Via Parque. Os jovens foram encaminhados à 16ª DP (Barra da Tijuca) e cinco martelinhos, recuperados.



Também na noite de sábado, no Terminal Alvorada, um funcionário da MOBI-Rio flagrou dentro de um articulado novo que fazia a linha 53 (Alvorada x Sulacap expresso) a destruição da caixa do martelinho de segurança e sua retirada. Ele deteve o autor do vandalismo e chamou um agente do BRT Seguro. Foi feito registro de ocorrência na 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o autor, um menor, ficou apreendido.





Ações do BRT Seguro em 2022



Em 2022, os agentes do BRT Seguro conduziram 1.479 pessoas à delegacia, por furto ou vandalismo, nas estações e terminais. O programa é responsável por reforçar o patrulhamento nas estações deste meio de transporte com a presença de guardas municipais e policiais militares. Na sexta-feira (6), 40 novos ônibus do sistema BRT foram entregues à população carioca . Segundo a MOBI-Rio, essas ações criminosas atrapalham a rotina operacional do transporte e na vida da população que usa o BRT. "A MOBI-Rio tem um gasto mensal de R$ 450 mil com vandalismo na frota".Em 2022, os agentes do BRT Seguro conduziram 1.479 pessoas à delegacia, por furto ou vandalismo, nas estações e terminais. O programa é responsável por reforçar o patrulhamento nas estações deste meio de transporte com a presença de guardas municipais e policiais militares.

Paes faz campanha para monitorar casos de vandalismo



O prefeito do Rio Eduardo Paes divulgou em suas redes sociais, o perfil "Proteja o BRT" . A ideia é que os cariocas tenham consciência dos articulados enquanto bem público e engajem na luta contra o vandalismo praticado - infelizmente, com frequência -, registrando os casos e encaminhado fotos e vídeos para o perfil, que se compromete a expor os vândalos. "Vamos tornar famosos aqueles que destroem o BRT", escreveu Paes em uma postagem. Segundo a prefeitura, Paes vai administrar o perfil e os flagrantes serão enviados para a polícia sempre que os criminosos forem expostos.

O "Proteja o BRT" está ativo em três redes sociais: no Facebook, no Instagram e no Twitter. "Estamos insistindo para que as pessoas entendam que isso aqui foi comprado com o dinheiro delas. Por isso, estamos lançando uma campanha nas redes sociais: Proteja o BRT. Quem vir alguém pichando, rasgando o banco ou danificando o BRT, deve filmar e mandar para esses perfis, que nós vamos expor essas pessoas que não respeitam o bem público", afirmou Paes durante a entrega de 40 novos ônibus do sistema.



Esta não é a primeira manifestação do prefeito nas redes quando o assunto é vandalismo contra os veículos. Na quinta-feira (5), Paes publicou um vídeo de câmeras de segurança que mostram um homem descendo do BRT e quebrando o retrovisor do veículo com um alicate. O caso aconteceu no Terminal Alvorada, na Zona Oeste. Revoltado, o prefeito chamou o vândalo de "imbecil": "mais um imbecil destruindo nosso patrimônio", criticou.