Eventos são gratuitos e estão sujeitos a lotaçãoCasa Firjan

Publicado 08/01/2023 09:21

Rio - A Casa Firjan, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, vai reabrir as portas para atividades nos jardins durante o Verão na Casa 2023. Com estreia marcada para o dia 14 de janeiro, a programação vai contar com música, teatro e gastronomia em sua terceira edição.



Os eventos vão acontecer em todos os finais de semana até 5 de fevereiro, além de um dia extra, em 20 de janeiro, feriado municipal de São Sebastião. Por conta da pandemia da Covid-19, não houve edição do projeto em 2020 e 2021.



"É muito bom voltarmos a realizar o Verão na Casa. No início do ano passado, estávamos dedicados à Secretaria Municipal de Saúde para a campanha de vacinação contra a COVID, quando mais de 140 mil doses foram aplicadas na população aqui na Casa. É gratificante, neste verão, termos a expectativa dos jardins cheios novamente, com o público curtindo essa retomada depois de ficarmos sem duas edições do evento. Seguiremos a mesma linha dos anteriores: música no jardim, oficinas para crianças e adultos, teatro infantil, contação de histórias e gastronomia para todos os gostos", conta Felipe Moret, gerente operacional da Casa Firjan.

No final de semana de estreia, a programação conta com oficinas, teatro infantil e um show com Nilze Carvalho para encerrar o sábado. Já no domingo (15), o dia vai ter contação de histórias, oficina infantil e um show com Dora Morelenbaum.



Confira a programação completa:



Sábado - 14/1

10h às 19h30 - Junta Local

11h - Oficina | Simulação nas Indústrias

15h - Teatro Infantil | Máquina do Tempo

16h30 - Oficina | Economia Circular

18h - Show | Nilze Carvalho

Classificação indicativa: a partir de 10 anos



Domingo - 15/1

12h às 17h30 - Junta Local

14h - Contação de Histórias | Histórias pra Boi Dormir

15h30 - Oficina Infantil | Imaginando Futuros

16h30 – Show I Dora Morelenbaum

Classificação indicativa: a partir de 4 anos



Sexta - 20/1

12h às 17h30 - Junta Local

14h - Contação de Histórias | Tapetes Contadores de Histórias

15h30 - Oficina Infantil | Imaginando Futuros

16h30 - Show | Moyseis Marques

Classificação indicativa: a partir de 4 anos



Sábado - 21/1

10h às 19h30 - Junta Local

11h - Oficina | Gamificação nas indústrias

15h - Teatro Infantil | Máquina do Tempo

16h30 - Oficina | Economia Circular

18h - Show | Caio Prado

Classificação indicativa: a partir de 10 anos



Domingo - 22/1

12h às 17h30 - Junta Local

14h - Contação de Histórias | Tapetes Contadores de Histórias

15h30 - Oficina Infantil | Imaginando Futuros

16h30 - Show | Vittória Braun e Rafael Lorga

Classificação indicativa: a partir de 4 anos



Sábado - 28/1

10h às 19h30 - Junta Local

11h - Oficina | Experimentando Jogos

15h - Teatro Infantil | Máquina do Tempo

16h30 - Oficina | Economia Circular

18h - Show | Juliana Linhares

Classificação indicativa: a partir de 10 anos



Domingo - 29/1

12h às 17h30 - Junta Local

14h - Contação de Histórias | Ialodê Charmite

15h30 - Oficina Infantil | Imaginando Futuros

16h30 - Show | Regional Pitaya

Classificação indicativa: a partir de 4 anos



Sábado - 4/2

10h às 19h30 - Junta Local

11h - Oficina | Stop Motion Sustentável

15h - Teatro Infantil | Máquina do Tempo

16h30 - Oficina | Stop Motion Sustentável

18h - Show | Chico Brown

Classificação indicativa: a partir de 10 anos



Domingo - 5/2

12h às 17h30 - Junta Local

14h - Contação de Histórias | Kika Farias

15h30 - Oficina Infantil | Imaginando Futuros

16h30 - Show | Mundiá Carimbó

Classificação indicativa: a partir de 4 anos



Endereço: Rua Guilhermina Guinle, 211 - Botafogo.