Prédio na Travessa do Mosquera, no Centro, caiu parcialmente e feriu uma pessoa na madrugada deste domingo (8) - Estefan Radovicz/Agência O Dia

Prédio na Travessa do Mosquera, no Centro, caiu parcialmente e feriu uma pessoa na madrugada deste domingo (8)Estefan Radovicz/Agência O Dia

Publicado 08/01/2023 09:50 | Atualizado 08/01/2023 12:18

Rio - Um prédio desabou parcialmente na madrugada deste domingo (8) na Travessa do Mosqueira, número 20, próximo aos Arcos da Lapa, no Centro do Rio de Janeiro. Uma pessoa ficou levemente ferida e foi encaminhada ao hospital.

fotogaleria



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h25 para a ocorrência. De acordo com a corporação, trata-se um edifício residencial de três andares. Alexandre Ernesto F. Correia Pinto, de 28 anos, teve escoriações leves e foi levado ao Hospital Souza Aguiar, de onde já foi atendido, recebeu alta e retornou ao local do desabamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h25 para a ocorrência. De acordo com a corporação, trata-se um edifício residencial de três andares. Alexandre Ernesto F. Correia Pinto, de 28 anos, teve escoriações leves e foi levado ao Hospital Souza Aguiar, de onde já foi atendido, recebeu alta e retornou ao local do desabamento.

A edificação, no momento, está aos cuidados da Defesa Civil Municipal. Cerca de 10 famílias vivem no local. Pelo menos metade delas continuarão a morar no prédio, numa parte que não sofreu danos em sua estrutura.

Alberto Szafran, Sub Prefeito do Centro, estava no local e conversou com a reportagem do DIA.

"A Prefeitura está desde cedo no local, ajudando os moradores. Além da Defesa Civil, estão aqui a Secretaria de Conservação já dentro do prédio, a Comlurb está na parte da limpeza e a concessionária Light está auxiliando para evitar uma nova tragédia", afirmou.



A Secretaria de Assistência Social atuou no cadastramento dos moradores do prédio, oferecendo acolhimento em um dos abrigos municipais.

Ainda segundo o Sub Prefeito, a prioridade é resguardar a vida das pessoas que vivem nesse prédio.

O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, o IRPH, fará uma vistoria na fachada, visto que a maioria dos prédios do Centro são tombados. Em consenso com a Defesa Civil, decidirão se a melhor alternativa é a demolição ou a restauração do imóvel.

Uma das moradoras do segundo andar do edifício, há 17 anos, a manicure Jorgeane Carla é mãe solo e conta que criou e ainda cria seus seis filhos sob o teto do prédio que pode vir a desaparecer. Com o filho mais novo no colo, de apenas quatro meses, ela diz que arranjar um lugar a eles é sua prioridade.



"Eu e meu filho mais velho, de 18 anos, nos viramos como dá. Minha prioridade é levar meus outros para casa de parentes e amigos para que possam ter algum conforto; não fiquem debaixo de chuva e nem com frio", disse.